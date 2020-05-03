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أخبار العالم

بعد رفض الكونجرس هديته بشأن كورونا .. ترامب: بيلوسي مجنونة وبقرتكم سبب الوباء

الأحد 03/مايو/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم 1000 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للكونجرس، في بيان مشترك نادر من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي. وقال بيانهم إنه ينبغي توفير الاختبارات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

رد ترامب على بيانهم على تويتر قائلا: "لا يوجد سبب للرفض سوى السياسة. لدينا الكثير من الاختبارات. ربما تحتاجون طبيبا جديدا هناك. نانسي المجنونة سوف تتخذ ذلك كعذر لعدم حضورها إلى العمل".

وأضاف: "الديمقراطيون يبحثون كما هو الحال دائما عن المشاكل، إنهم لا يفعلون شيئا بناءً حتى في أوقات الأزمات. إنهم لا يريدون إلقاء اللوم على بقرتهم النقدية الصين. إن الصين تلوم أوروبا. سيشهد الدكتور فوتشي أمام مجلس الشيوخ قريبًا".

وقالت بيلوسي وماكونيل في بيانهما المشترك "الكونجرس ممتن لعرض الإدارة السخي بنشر قدرات اختبار Covid-19 السريعة في الكابيتول هيل، لكننا نرفض العرض في الوقت الحالي بكل احترام".

وأضاف البيان إن قدرات الاختبار في بلادنا مستمرة في التوسع في جميع أنحاء البلاد ويريد الكونجرس الاستمرار في توجيه الموارد إلى منشآت خط المواجهة حيث يمكنهم تقديم أفضل ما في وسعهم".

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، حيث يصدر طبيب الكونجرس بروتوكولات الفحص والتباعد الاجتماعي.

إلى ذلك، قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت 1435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويقدر موقع "وورلد ريكورد" أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليون و38 ألف شخص.

أضاف الموقع أن عدد وفيات الولايات المتحدة اقترب من 60 ألف حالة.
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