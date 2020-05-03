بسبب كورونا.. ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن روسيا

دعا المستشار الألماني السابق، ديرهارد شرودر، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أهمية التعاون بين أوروبا وموسكو خاصة بعد ظهور أزمة وباء كورونا في العالم.





وفي مقابلة خاصة مع مجلة "Tagesspiegel"، قال شرودر إن "روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا بالرغم من التاريخ والماضي الدموي بين البلدين".





وتابع شرودر قائلا: "في الحقيقة تطبيق العقوبات ضد روسيا من قبل ألمانيا هي تثير النزاع معها، واليوم مع أزمة فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي نحن بحاجة إلى تضامن وتعاون الجميع لذلك يجب رفع العقوبات عن روسيا التي لا جدوى لها"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأضاف المستشار الألماني السابق: "أي شخص يعتقد أنه من خلال العقوبات يمكن إجبار روسيا على القيام بشيء فهو مخطئ، روسيا لن تقوم بأي خطوة من خلال الضغوطات الاقتصادية".





جدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت بشكل كبير في مارس عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في ، وفرض عقوبات على روسيا. ومنذ ذلك الوقت وتحاول روسيا إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.