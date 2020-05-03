فاروق المقرحي: الاختيار يحكي وقائع ويفضح العناصر الإرهابية.. فيديو

قال اللواء فؤاد المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إنه لقد تم أخذ ثأر شهداء بئر العبد العشرة، لافتًا إلى انه تم الاقتصاص من 20 من العناصر الإرهابية بالتعاون من الجيش ووزارة الداخلية ، مؤكدًا أن القضاء على عناصر بئر العبد الإرهابية أظهرت مدى التعاون بين الدولة ومواطنيها.





وأضاف فاروق المقرحى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الماوطن المصرى الشريف هو مصدر كل معلومة للقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن اهالى سيناء هم من تقدموا وأدلوا بمعلومات لتسهيل القبض على الإرهابيين والثأر لشهدائنا.





وتابع أن المواطن المصرى الشريف دائمًا يتقدم بما لديه من معلومة للجهات المنية، مؤكدًا أن الضربة التى قامت بها قوات الأمن نتج عنها سقوط 18 إرهابيا كانوا سيقومون بارتكاب جرائم أخرى فى سيناء.





ونوه إلى أن مسلسل الاختيار الذى يشاهد فى المنطقة العربية كلها رفع الروح المعنوية للشباب العربى، مضيفًا أن المسلسل يحكى وقائع ويكشف فضائح للعناصر الإرهابية.





وأوضح أن الالتفاف الجماهيرى حول المسلسل أربك العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى ان المواطن المصرى الشريف هو مصدر مهم للمعلومات لإحباط مخططات الإرهاب.