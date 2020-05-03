أكتوبر الجديدة: الانتهاء من تنفيذ طبقة الإسفلت لعمارات الإسكان الاجتماعي بقطاع د

مع استكمال طبقة السن بباقي شوارع القطاع ومواصلة أعمال المرافق والإتصالات المتبقية، ودفع العمل بعمارات الإسكان الإجتماعي الجاري الانتهاء من تنفيذها.

إلى أنه تتم حاليا أعمال إنارة الطريق الواصل من مزلقان السكة الحديد حتى المنطقة السادسة "ابنى بيتك" ومشروع دجلة بالمز مرورًا بمشروع سكن مصر.



