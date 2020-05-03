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تعليم

وزير التعليم: معلم الفصل لن يصحح أبحاث طلابه.. وسنتولى مسئولية فرز 15 مليون بحث

الأحد 03/مايو/2020 - 10:53 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستقوم بجهد هائل لفرز وتسجيل وتصحيح ورصد نتائج 15 مليون مشروع بحثي لكل السنوات الدراسية لطلاب النقل والإعدادية والدمج والمنازل وأبناؤنا في الخارج.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه لن يصحح معلم الفصل أبحاث طلابه، لضمان نزاهة التصحيح بحيث يأخذ كل طالب حقه في التقييم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نزاهة عملية استلام الأبحاث الورقية من الطلاب وأولياء أمورهم بحيث لا تتعرض للتلاعب أو الضياع.

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من أولياء الأمور، عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب نصه كالتالي : بالنسبة لتسليم المشروع الورقي هل سيكون مكتوبا بخط اليد أم على الكمبيوتر.

وعلى الفور حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار قائلا : كما تريدون ، ولكن الأفضل الإعداد الإلكتروني والتسليم الإلكتروني.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

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وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.  

خطوات التسليم الورقي: 

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق. 

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. 

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. 

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠ 

خطوات التسليم الإلكتروني: 

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي: 

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. 


٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). 

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو 2020
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