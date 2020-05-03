حفاظا على العزوة.. ولائم الرحمة خلال الشهر الكريم تنتشر في سيناء



كما يتم تجهيز شنط زنه كيلو لكل واحدة ويتم توزيعها على الاسر الاكثر احتياجا ، الي جانب عمل عزومة يحضرها الاهل والأقارب .



وقال حسن سلامه باحث في التراث السيناوي ، انها عادة سنويه يتم خلالها ذبح عجل وعمل وليمه الي جانب عملية التوزيع علي المنازل خاصة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لتعم الرحمة جميع فئات المجتمع.



وتابع ، ان الأسر تحرص علي توزيع اللحوم عن طريق الأطفال للأسر الفقيرة لتعويضهم علي هذه العادة حتي لا تنقطع مع تعاقب الاجيال .



وقال ، انه هذا الشعور يدخل الاحساس بدفء رمضان لدي الحضور ، والاحتفاظ بحسناته وذلك بمل عزومة تضم اعداد بسيطة لإعطاء الشعور بطعم الصيام والاحساس بروحانياته الشهر الكريم .



اقرا ايضا..

محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر



كما يتم تجهيز شنط زنه كيلو لكل واحدة ويتم توزيعها على الاسر الاكثر احتياجا ، الي جانب عمل عزومة يحضرها الاهل والأقارب .وقال حسن سلامه باحث في التراث السيناوي ، انها عادة سنويه يتم خلالها ذبح عجل وعمل وليمه الي جانب عملية التوزيع علي المنازل خاصة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لتعم الرحمة جميع فئات المجتمع.وتابع ، ان الأسر تحرص علي توزيع اللحوم عن طريق الأطفال للأسر الفقيرة لتعويضهم علي هذه العادة حتي لا تنقطع مع تعاقب الاجيال .وقال ، انه هذا الشعور يدخل الاحساس بدفء رمضان لدي الحضور ، والاحتفاظ بحسناته وذلك بمل عزومة تضم اعداد بسيطة لإعطاء الشعور بطعم الصيام والاحساس بروحانياته الشهر الكريم .اقرا ايضا..

يسعي أبناء سيناء للحفاظ علي عادات وتقاليد رمضان، مهما كانت الظروف للشعور بالعزوة في الشهر الكريم وإدخال الشعور بروحانيات الشهر الكريم، حيث اعتادت العائلات علي تجهيز " ولائم الرحمه "ودعوة الأهل والأحباب علي الافطار.حيث تبادر معظم الأسر في سيناء ، سواء المدن او القري بتجهيز الولائم طوال ايام الشهر الكريم ، وذلك بنحر الذبائح وعمل وليمة يتجمع فيها الجيران والاهل .