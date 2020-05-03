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محافظات

حفاظا على العزوة.. ولائم الرحمة خلال الشهر الكريم تنتشر في سيناء

الأحد 03/مايو/2020 - 04:40 م
وليمة
وليمة
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احمد صالح
يسعي أبناء سيناء للحفاظ علي عادات وتقاليد رمضان، مهما كانت الظروف للشعور بالعزوة في الشهر الكريم وإدخال الشعور بروحانيات الشهر الكريم، حيث اعتادت العائلات علي تجهيز " ولائم الرحمه "ودعوة الأهل والأحباب علي الافطار.

حيث تبادر معظم الأسر في سيناء ، سواء المدن او القري بتجهيز الولائم طوال ايام الشهر الكريم ، وذلك بنحر الذبائح وعمل وليمة يتجمع فيها الجيران والاهل .

كما يتم تجهيز شنط زنه كيلو لكل واحدة ويتم توزيعها على الاسر الاكثر احتياجا ، الي جانب عمل عزومة يحضرها الاهل والأقارب .

وقال حسن سلامه باحث في التراث السيناوي ، انها عادة سنويه يتم خلالها ذبح عجل وعمل وليمه الي جانب عملية التوزيع علي المنازل خاصة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لتعم الرحمة جميع فئات المجتمع.

وتابع ، ان الأسر تحرص علي توزيع اللحوم عن طريق الأطفال للأسر الفقيرة لتعويضهم علي هذه العادة حتي لا تنقطع مع تعاقب الاجيال .

وقال ، انه هذا الشعور يدخل الاحساس بدفء رمضان لدي الحضور ، والاحتفاظ بحسناته وذلك بمل عزومة تضم اعداد بسيطة لإعطاء الشعور بطعم الصيام والاحساس بروحانياته الشهر الكريم .

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