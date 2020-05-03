محافظ الفيوم: إطلاق مبادرة إيد واحدة ضد الكورونا لتوعية المواطنين.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مبادرة " ايد واحدة ضد الكورونا" تهدف لسد الفجوة الموجودة ما بين الاجراءات التي تأخذها الدولة من اتجاه وما بين وعي المواطن واستقباله لهذه الاجراءات، مشيرًا إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا وكانت الحكومة تتخذ اجراءات استباقية ورد فعل المواطنين يكون به فجوة أو جاب بين القرارات والتنفيذ.





وأضاف محافظ ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هدف المبادرة زيادة نشر التوعية بين المواطنين، لمنع التجمعات والزحام، وتنظيم عمليات صرف منح العمالة غير المنتظمة من داخل مكاتب البريد، أو أي من أماكن الصرف الذي حددتها المحافظة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات باستمرار، والمشاركة في تطهير الأماكن والمؤسسات الحكومية الذي تشهد إقبال متواصل من جانب المواطنين.





وأوضح أن مبادرة "أيد واحدة ضد كورونا"، تم اطلاقها في 24 مارس الماضي، وأعداد المتطوعين لم تصل إلى 1000 متطوع، ووجدنا زيادة أعداد المتطوعين حتى وصل عددهم 5000 متطوع حاليا، من مؤسسات المجتمع المدني، ووزارة التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والجمعيات الخيرية، والكثير من شباب المحافظة، وعدد من الأحزاب.





وتابع أن المتطوعين أيضًا لهم دور آخر، مُتعلِق برصد أي مُخالفات تتم في ساعات الحظر في محيط المنطقة السكانية التي يعيشون فيها، سواء رصد أي تجمعات بين المواطنين، أو مخالفات تتعلق بتعلية أدوار سكانية، أو التعدي على أراضي الدولة، وهي الأعمال التي يقوم بها البعض أثناء ساعات الحظر.