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السكة الحديد: استمرار أعمال تطهير وتعقيم القطارات لمواجهة كورونا .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد المهندس أحمد طنطاوى، مدير إدارة التشغيل بالسكة الحديد، أن السكك الحديدية تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى القطارات وهيئة السكة الحديد منذ بداية انتشار فيروس كورونا فى مصر، لافتًا إلى أن القطارات تمر على ورش أبو غاطس لكى يتم عمل الصيانة اللازمة إلى جانب إجراء تعقيم داخلى لكافة الأسطح والأرفف والكراسى.

وأضاف المهندس أحمد طنطاوى، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم تعليق ملصقات توعوية من فيروس كورونا داخل القطارات لتوعية المواطنين، وتهوية وتعقيم جميع القطارات للحفاظ على صحة المواطنين.

وتواصل هيئة السكة الحديد، أعمال التعقيم والتطهير لجميع المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا على مدى الساعة.

كانت وزارة النقل أعلنت الدفع بقطارات إضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفى ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.
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