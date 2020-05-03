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رياضة

على رأسهم محمد صلاح.. بورصة أسعار اللاعبين في انهيار بسبب فيروس الكورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تراجعت بشكل كبير قيمة اللاعبين المحترفين السوقية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي بسببه توقفت الأنشطة الرياضية حول العالم.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تقريرا تكشف فيه عن التراجع الملحوظ في قيمة اللاعبين خاصة الدوري الإنجليزي والتي وصلت لهبوط 20% خلال أسبوع واحد.

واستعرضت الصحيفة القائمة بالخسائر بين الفترة من 8 إبريل حتى 15 إبريل والي ضمت أكثر 10 لاعبين تأثروا من التوقف والتي ضمت بالطبع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وفيما يلي نعرض القائمة التي نشرتها الصحيفة بالخسائر خلال الفترة بين 8 أبريل و 15 من نفس الشهر بنسبة خسارة 20% وبعملة الجنية الإسترليني.

- رحيم ستيرلينج من 144 إلى 115.20

- هاري كين من 135 إلى 108

- دي بروين من 135 إلى 108

محمد صلاح من 135 إلى 108 

- ساديو ماني من 135 إلى 108

بول بوجبا من 90 إلي 72

فان دايك من 90 إلي 72

برناردو سيلفا من 90 إلي  72

نجولو كانتي من 90 إلي  72

ساني من 90 إلي 72

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
على رأسهم محمد صلاح.. بورصة أسعار اللاعبين في انهيار بسبب فيروس الكورونا
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