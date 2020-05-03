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تعليم

طلاب الصف الثاني الثانوي: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر ومن المنهج

الأحد 03/مايو/2020 - 12:39 م
طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
عبر طلاب الصف الثاني الثانوي، عن سعادتهم وارتياحهم من مستوى أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي أداه الطلاب اليوم إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.

حيث قال طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحان كان سهلا، ولا يحتاج إلى وقت طويل لحله، وجميع الأسئلة كانت مباشرة، وراعى الامتحان جميع الفروق الفردية بين الطلاب، ولم يخرج أي سؤال المنهج المدروس.

وكان قد أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بشكل إلكتروني عبر منصة الامتحان من المنازل.

ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، وهذه المجموعة تضم محافظات:
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء

أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، وهى:
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لا بد من إدخالها بشكل صحيح، ولا بد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.

ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
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