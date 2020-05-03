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تعليم

قرار وزاري بإنشاء قسم لـ جراحة الأطفال بطب سوهاج

الأحد 03/مايو/2020 - 06:50 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
اعلن الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن موافقه المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي انشاء قسم جراحة الأطفال بكلية الطب البشري ليصبح قسمً منفصلًا عن قسم الجراحة العامه.


حمل هذا القرار الوزاري رقم (١٣٠١) لعام ٢٠٢٠ م.

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وقال "عزيز" إن إنشاء قسم جراحة الاطفال يأتى استجابة للعديد من الاحتياجات الملحة على مستوى مهنة الطب وتدريس العلوم الطبية، وذلك بهدف رفع جودة العملية التعليمية بالكلية مما يؤدي الي رفع كفاءة الخدمة الطبية والعلاجية بالمستشفي الجامعي.


وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري إن أهمية إنشاء هذا القسم تتمثل في تطوير منظومة التعليم الطبي وزيادة عدد طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والأطباء الخريجين، مشيرًا الي انه بتنفيذ هذا القرار تصبح كلية الطب البشري بسوهاج احدي اربع كليات علي مستوي الجمهورية بها قسم منفصل لجراحة الاطفال.

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