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تعليم

جامعة سوهاج توضح وضع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الامتحانات

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:17 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الطلاب ذوي القدرات الخاصة في سنوات النقل سيقدمون أبحاثا مثل زملائهم بينما طلاب السنوات النهائية سينتظرون حتى انتهاء تعليق الدراسة ومن ثم خوض الامتحانات.


وأضاف أن الجامعة ستبدأ في استقبال الرسائل البحثية على المنصة الإلكترونية، يوم  31/5/2020 كما أقر المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن امتحانات طلاب الفرق النهائية مازالت مؤجلة حتى انتهاء تعليق الدراسة، مشيرًا إلى أن مشاريع التخرج ستقوم الكليات بوضع ضوابط لتسليمها.

وفيما يخص الجدل المثار حول طلاب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة بكليات الطب البشري، فقد أكد أنه يتم اتخاذ الاجراءات ذاتها التي تسري على طلاب الفرقة النهائية، وهي الانتظار حتى تعليق الدراسة ومن ثم إجراء الامتحانات.

كان الدكتور أحمد عبد العزيز أكد في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تطبيق نظام الأبحاث على جميع فرق النقل بكليات الجامعة، وموضوعات الأبحاث وآليات التعامل مع  الأبحاث ستوضع من خلال الاقسام بالكليات وستعتمد من مجلس الجامعة فكل قسم سيحدد موضوع بحثى من المنهج المقرر على الطلاب لضمان الشفافية وعدم وجود ربط بين المذكرات او الكتب والموضوعات التي سيتناولها الطلاب.

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وأضاف "عبد العزيز"، أنه سيكون هناك لجان لتصحيح هذه الأبحاث من خلال الكنترول لكي تحدد استحقاق الطلاب النجاح أم الرسوب وحتى لا يكون هناك تحكم من أي نوع في هذه الأبحاث، مشيرًا إلى أن نظام الأبحاث سيكون سهل على الطلاب، كما أن عدم وجود درجات والاعتماد على النجاح أو الرسوب لن يؤثر على الطالب فلا بد من أن يقدم الطالب البحث للتأكد من أنه ملم بالمادة العلمية.
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