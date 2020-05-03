بينهم 75 مصريا.. الكويت تسجل 364 إصابة جديدة و5 وفيات بـ فيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 364 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الناطق باسم وزارة الصحة د. عبد الله السند، خلال المؤتمر الصحفي للوزارة، اليوم الأحد، إنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تسجيل 364 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 4983.





وأوضح السند أن الإصابات الجديدة شملت 14 حالة مرتبطة بالسفر، جميعها لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة.





وحول عدد الحالات المخالطة قال السند إنها بلغت 348 حالة، وتشمل 53 حالة لمواطنين كويتيين، و 122 حالة من الجنسية الهندية، و 37 حالة من الجنسية البنجلاديشية، و 75 حالة من الجنسية المصرية، 9 حالات لفلبينيين، 9 حالات لسوريين، 8 حالات لباكستانيين، 6 حالات لغير محددي الجنسية، 6 حالات لنيباليين، 5 حالات لتركيين، 4 حالات لسريلانكيين، 3 حالات لسعوديين، 3 حالات لفلسطينيين، حالتين لإيطاليين، حالة لكل من الجنسيات التالية: مالاوي، لبناني، يمني، أندونيسي، أردني، إثيوبي.





أما عن حالات التقصي الوبائي فقد بلغت حالتين لمواطنين كويتيين.





وتابع السند إنه في الـ 24 ساعة الماضية تم خروج حالتين من العناية المركزة إلى الجناح، و دخول 10 حالات جديدة إلى العناية, وبذلك يصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 72 حالة، منها 43 حالة مستقرة، و 29 حالة حرجة، فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 3169 حالة.





وأشار السند إلى أن حالات الوفاة الخمس التي تم تسجيلها تعود لمقيمين من جنسيات مختلفة: "الأول باكستاني يبلغ من العمر 61 عامًا، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 18 أيام. الثاني هندي يبلغ من العمر 63 عامًا، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام. الثالث بنجلاديشي يبلغ من العمر 46 عامًا، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 18 أيام. الرابعة أردنية تبلغ من العمر 54 عامًا، وكانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ يومين. الختامس هندي يبلغ من العمر 43 عامًا، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 12 أيام".





وأضاف السند: «وصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 1776 بعد أن أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 73 حالة من المصابين بالفيروس.