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اقتصاد

البورصة تتكبد 15 مليار جنيه خسائر ومؤشرها الرئيس يهبط 3.3%

الأحد 03/مايو/2020 - 02:23 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تكبدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد جلسة اول الأسبوع ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 556.4 مليار جنيه مقابل مستوى 571.4 مليار جنيه. 

وتراجعت جميع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب مقابل مشتريات محلية وعربية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10199 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 1561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 12045 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.57% ليصل إلى مستوى 3945 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1179نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 1101نقطة.
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