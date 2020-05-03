البورصة تتكبد 15 مليار جنيه خسائر ومؤشرها الرئيس يهبط 3.3%

تكبدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد جلسة اول الأسبوع ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 556.4 مليار جنيه مقابل مستوى 571.4 مليار جنيه.





وتراجعت جميع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب مقابل مشتريات محلية وعربية.



