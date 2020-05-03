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حوادث

لم تترحمى على شهداء الوطن.. رواد التواصل الاجتماعي يهاجمون ليلي سويف

الأحد 03/مايو/2020 - 03:27 م
ليلي سويف
ليلي سويف
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مصطفى الرماح
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الدكتورة ليلي سويف بسبب تدويناتها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى دائما ما تتخذ موقف جماعة الإخوان الإرهابية وتطالب بمطالبهم.

قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "إنتى ليه مصرة على الترويج للمخطط الإخواني من خلال تدويناتك على السوشيال ميديا اكيد ده كله بمقابل".

ووجه آخر سؤالا لـ ليلى سويف: " لماذا لم تترحمى لمرة واحدة على شهداء الوطن الحقيقيين الذين يفدون البلاد على أرض سيناء ضد خونة الوطن ولكننا لا نجد إلا فى خانة المدافعين عن أعداء الوطن".

وقال آخر: "ألاعيبكم كشفها الشعب المصرى وأحلامكم لن تتحقق إلا على جثث شرفاء الوطن الذين مستعدون للتضحية بحياتهم فى سبيل وطنهم".

وتساءل آخر: "ماهو الهدف من تعاطفك مع المحكوم عليهم بأحكام قضائية لثبوت قيامهم بتهديد أمن واستقرار الوطن فى توقيت لا يجوز فيه أن نحيد عن الطريق الصحيح والاصطفاف لمواجهة مساعى الحاقدين".
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