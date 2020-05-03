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أحمد زاهر في حوار لـ صدى البلد: شخصية فتحي أرهقتني نفسيا في البرنس.. ولم أساعد ابنتي في الفتوة

الأحد 03/مايو/2020 - 04:30 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
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شروق إبراهيم
  • مشاهدي مع محمد رمضان كانت مباراة تمثيل وتجمعني كيمياء بـ روجينا
  • دور فتحي ارهقتني نفسيا وكرهت الشخصية منذ قراءة السيناريو 
  • لم أتدخل في حياة ابنتي ليلى الفنية وياسر جلال من طلبها للمشاركة في "الفتوة"


حقق الفنان أحمد زاهر نجاحا كبيرا في رمضان الجاري، بمسلسله الجديد "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويحقق نسب مشاهدة عالية.

وتصدر أحمد زاهر مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية، أكثر من مرة، بسبب أدائه المميز لشخصية "فتحي" التي أثارت إعجاب العديد من المشاهدين.

حول هذا الدور وكواليس مسلسل "البرنس" وكيفية استعداده للشخصية، وتعاونه مع روجينا والمخرج محمد رمضان، يدور هذا الحوار مع أحمد زاهر

وإلى نص الحوار 

- في البداية سألته: كيف حضرت لشخصية فتحي؟
عشت شخصية فتحي بكل تفاصيلها وتناقشت فيها مع المخرج محمد سامي، وبالتأكيد هي شخصية مركبة ولها أبعاد نفسية كبيرة، لذلك كان هدفي أن أقدمها بنفس الشكل الذي رسمته لها في صورتي الذهنية.


ما أصعب المشاهد لشخصية فتحي في مسلسل "البرنس"؟
%99 من المشاهد كانت صعبة، وبالنسبة لي "ماستر سين"، وشخصية فتحي ليست سهلة لأنها تعتمد على الجانب النفسي وأرهقتني كثيرا، وكنت كلما أندمج في تجسيد الشخصية أشعر بالكراهية تجاه فتحي وانتابني هذا الشعور منذ قراءتي للسيناريو.


هل شعرت بالخوف قبل عرض المسلسل بسبب ردود الأفعال؟
لم أتردد في الموافقة على دور فتحي لأني في الأساس أحب العمل مع المخرج محمد سامي وتجمعني به كيمياء، ولم أخف من قبول الدور أو ردود الأفعال لأن الدور مميز والسيناريو قوي، أكاد أجزم أنه من أقوى السيناريوهات التي قرأتها في حياتي بدون مبالغة، وأنا لا أخشى دور الشر لأنني فنان محترف والجميع يعلم من هو أحمد زاهر، وشاهدوني في أدوار كثيرة ولن يكرهوا أحمد زاهر بل فتحي وهذا هو المطلوب.


حدثني عن الثنائية مع الفنانة روجينا في البرنس والتي لاقت شعبية كبيرة، خاصة أنكما قدمتما سويا عددا من الأعمال؟
ثنائيتي مع روجينا حملت طابعا كوميديا، فهذا كان المطلوب أنه في ظل التخطيط للشر وقتل رضوان البرنس، يحمل المشهد حسا فكاهيا وكثيرا من الإفيهات، وفي الأساس تجمعني كيميا مع روجينا وتعاونا مع بعض من قبل في مسلسل "حكاية حياة" ومسلسل "كلام على ورق" مع محمد سامي، وأيضا مسلسل "الطوفان"، وأرى أن روجينا ممثلة قوية وتجمعني بها صداقة ونفهم بعض كثيرًا، لذلك نجحت ثنائية "فتحي وفدوى".


ما تعليقك على هجوم البعض على المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصف الأحداث بالمبالغ فيه لما يحدث بين الأشقاء من صراعات على الميراث؟
أقول لهؤلاء اقرؤوا صفحة الحوادث في الصحف كل يوم ستجدون أخبارا أسوأ وأقسى من أحداث مسلسل البرنس، وما يحدث في المسلسل نابع من الواقع وقد يكون الواقع مؤلما، ويوجد أشقاء يفعلون ذلك في بعضهم البعض، وهدف المسلسل هو توعية هذه النوعية من البشر بأن يحذروا أن يتغيروا بسبب الأموال. 


هل صادفت في حياتك أحدا يشبه شخصية فتحي؟ 
خلال فترة تحضيري لشخصية فتحي، تذكرت واستحضرت بعض المواقف التي صادفتها في حياتي، والممثل بطبيعته لديه ذاكرة فوتوغرافية يسجل فيها كل موقف تعرض له في حياته، وعندما يقف أمام الكاميرا يستحضر تلك التجارب ويترجمها في أداء تمثيلي.


ماذا عن مشاهدك مع محمد رمضان؟
منذ التحضير للمسلسل وإجراء البروفات وتصوير المشاهد خلقت حالة توافق وكيمياء بيني وبين محمد رمضان، وهذا ساهم في نجاح مشاهد المواجهة بيننا، خاصة أنها تتسم بالحدة، وأرى أنها مباراة تمثيل، وأشيد باختيار الممثلين للأدوار لأنه كان مناسبا. 


وبعد عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل البرنس.. ماذا تحمل لنا الحلقات المقبلة؟ 
أقول لكل من يتابع المسلسل ومن بعد موت زوجة وابن محمد رمضان في الأحداث: احذروا الحرب بدأت. 


هل أنت راضٍ عن اسمك في تتر مسلسل البرنس؟
أنا من طلبت وضع اسمي في نهاية تتر المسلسل واستجاب المخرج محمد سامي لهذا الطلب، وأنا أهتم في الأساس بالدور أكثر من التتر لأن في النهاية الدور والشخصية هما اللذين يتركان بصمة وليس التتر.


ما رأيك في أداء ابنتك ليلى في مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال؟
مسلسل "حلو قوي" وأبارك لفنان الكبير ياسر جلال ومي عمر وحسين المنياوي، وأرى أن مسلسل "الفتوة" رائع ومختلف وفكرته خارج الصندوق، وأقول لابنتي مبروك، وهناك إشادة بأدائها التمثيلي، ولم أتدخل في أي شيء يخصها في المسلسل، رغم أني فضلت ابتعادها عن التمثيل لمدة 8 سنوات، إلا أنها هي من طلبت المشاركة وأيضا ياسر جلال ولم أساعدها في أي شيء.
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