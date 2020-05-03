لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور

تواصل مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة تحت إشراف النائب ومتابعة يومية منه.





يقوم أعضاء فرق العمل التابعة لأبو العينين بعدد من المبادرات المختلفة لخدمة مواطنى الجيزة بشكل مستمر , ومنها توفير سيارات تقوم بنقل المواطنين من مكاتب البريد المزدحمة إلى المكاتب الأخرى الأقل ازدحاما وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أى تكدسات.





وفى نفس الوقت تتواجد فرق العمل فى مكاتب البريد المخصصة لصرف منح العمالة الغير منتظمة قبل بدء العمل لتعقيم وتطهير مكاتب البريد والمناطق المحيطة بها وتجهيز أماكن الانتظار وعلى مسافات متباعدة خارج المكاتب لمنع الاختلاط ،و بعد ذلك تنظيم المستحقين لصرف المنحة لمراعاة عدم التكدس وعدم الازدحام ، وذلك يتم عن طريق النداء على رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف ويتسلم المنحة.







