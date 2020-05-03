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أخبار البلد

لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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منار نور _ محمد ابو النور _ ابراهيم قنديل
تواصل مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة تحت إشراف النائب ومتابعة يومية منه. 

 يقوم أعضاء فرق العمل التابعة لأبو العينين بعدد من المبادرات المختلفة لخدمة مواطنى الجيزة بشكل مستمر , ومنها توفير سيارات تقوم بنقل المواطنين من مكاتب البريد المزدحمة إلى المكاتب الأخرى الأقل ازدحاما وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أى تكدسات.

وفى نفس الوقت تتواجد فرق العمل فى مكاتب البريد المخصصة لصرف منح العمالة الغير منتظمة قبل بدء العمل  لتعقيم  وتطهير مكاتب البريد والمناطق المحيطة بها وتجهيز أماكن  الانتظار وعلى مسافات متباعدة خارج المكاتب لمنع الاختلاط ،و بعد ذلك  تنظيم المستحقين لصرف المنحة لمراعاة عدم التكدس وعدم الازدحام ،  وذلك يتم عن طريق  النداء على رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف ويتسلم المنحة.


كما قاموا  بتوزيع المطهرات والكمامات على المواطنين في المكاتب وعلى المواطنين ، ونظموا حملة لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم وصحة آبنائهم . 

وتمكن المستحقون من صرف المنحة بشكل سليم وسهل دون حدوث أى مشكلة او ازدحام ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.


يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى أكثر من شهر تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم استحسانا كبيرا من المواطنين، وقد تم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.


كما نظمت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية على مدى الشهور الماضية العديد من قوافل الخير التي جابت المحافظات والقرى  من أجل توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمطهرات والكمامات على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالعديد من المحافظات مثل الجيزة والمنوفية وبنى سويف وسيناء وغيرها. 

لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
لليوم الـ 38.. مكاتب النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر مصالح البريد بالجيزة.. صور
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