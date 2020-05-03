أيمن عبد العزيز: حل اتحاد الكرة والإطاحة بـ كمال درويش من رئاسة الزمالك سبب الانسحاب أمام الأهلي .. فيديو

كشف ايمن عبدالعزيز ، نجم الزمالك السابق ، علي واقعه طرده فى مباراة الاهلي والزمالك عام 1999 .





وقال عبدالعزيز ، عبر قناة اون تايم ، انه حصل علي طرد بعد مرور 3 دقايق من المباراة بعد تدخله علي ابراهيم حسن ظهير الايمن لنادي الاهلي وقتها .





وشدد عبدالعزيز ، علي ان فاروق جعفر كان وقتها مدرب الزمالك واعلن عدم استكمال المباراة وطالبنا الخروج من الملعب اعتراضا علي طردي .





وواصل ، ان إسماعيل سليم كان نائب نادي الزمالك واخبرنا بإستكمال المباراة بعد قرار من كمال درويش رئيس الزمالك وقتها ولكننا كالاعبين وجهاز فني رفضنا استكمال مباراة الاهلي .





وتابع ، لو عاد به الزمن لاستكمل مباراة الأهلي ولم ينسحب من اللقاء ، مشددا على، انه وقع خلاف بينه وبين ابراهيم حسن واستمر هذا الخلاف لـ 6 اشهر وتم الصلح في جلسة وسطاء .



