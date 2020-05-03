AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن عبد العزيز: حل اتحاد الكرة والإطاحة بـ كمال درويش من رئاسة الزمالك سبب الانسحاب أمام الأهلي .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 08:20 م
حسن العمدة
كشف ايمن عبدالعزيز ، نجم الزمالك السابق ، علي واقعه طرده فى مباراة الاهلي والزمالك عام 1999 .

وقال عبدالعزيز ، عبر قناة اون تايم ، انه حصل علي طرد بعد مرور 3 دقايق من المباراة بعد تدخله علي ابراهيم حسن ظهير الايمن لنادي الاهلي وقتها .

وشدد عبدالعزيز ، علي ان فاروق جعفر كان وقتها مدرب الزمالك واعلن عدم استكمال المباراة وطالبنا الخروج من الملعب اعتراضا علي طردي .

وواصل ، ان إسماعيل سليم كان نائب نادي الزمالك واخبرنا بإستكمال المباراة بعد قرار من كمال درويش رئيس الزمالك وقتها ولكننا كالاعبين وجهاز فني رفضنا استكمال مباراة الاهلي .

وتابع ، لو عاد به الزمن لاستكمل مباراة الأهلي ولم ينسحب من اللقاء ، مشددا على، انه وقع خلاف بينه وبين ابراهيم حسن واستمر هذا الخلاف لـ 6 اشهر وتم الصلح في جلسة وسطاء .

واختتم ايمن عبدالعزيز ، تصريحاته ، بان انسحاب الزمالك من مباراة الاهلي تسبب فى رحيل كمال درويش من رئاسة النادي وحل مجلس اتحاد الكرة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل هتنزل المرة دي كالعادة.. الزمالك والانسحاب من الدوري.. حكاية كل موسم

ليست المرة الأولى.. تاريخ انسحاب الزمالك أمام الأهلي في الدوري

القصة كاملة لـ أزمة مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك

متعودة دايما.. الزمالك مدرسة الفن و"الانسحاب" أمام الأهلي

حق الزمالك يلجأ للفيفا .. نجم الأهلي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

بسبب كورونا.. خالد الغندور يطالب الأهلي بإصدار تعهد من أجل عودة الدوري

رسوم جديدة على تبغ الشيشة | تفاصيل

ماكياج صاخب وفستان جريء.. حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

شاهد.. انفجار ماسورة مياه بحي المطرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات الملك فاروق وسر عشقه للشبابية منها.. صور

تي شيرت وحذاء غريب.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة

طريقة عمل ورقة اللحمة خطوة بخطوة.. فيديو