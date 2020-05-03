نوال الزغبي تغني أغنية اتحاربت لايف.. شاهد

تقول كلمات الأغنية: "اتحاربت أنا وكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياة مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا اختفى".









"اتحاربت" غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان.





ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان.





"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.