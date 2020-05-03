AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبي تغني أغنية اتحاربت لايف.. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
قامت الفنانة نوال الزغبي، بغناء أغنية "اتحاربت" لايف، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق، الذي يعرض في شهر رمضان الحالي 2020، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام".

تقول كلمات الأغنية: "اتحاربت أنا وكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت  .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياة مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا اختفى". 


"اتحاربت" غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان.

ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاربت .. نوال الزغبي تروج لتتر سلطانة المعز بهذه الطريقة

تعرف على كلمات أغنية نوال الزغبي "اتحاربت" تتر مسلسل سلطانة المعز

سلطانة المعز الحلقة 1.. البحث عن الآثار في منزل غادة عبد الرازق

تتر مسلسل سلطانة المعز.. اتحاربت لـ نوال الزغبي يحقق نصف مليون مشاهدة

أغنية اتحاربت لـ نوال الزغبي.. تتر مسلسل سلطانة المعز يحقق مليون مشاهدة

خليكم بالبيت.. نوال الزغبى تنشر صورة عبر تويتر..شاهد

ترشيحاتنا

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

باسم ياخور يستغيث بـ أروى لإنقاذه.. ورامز يرد: باعتك بألفين درهم

ماكياج صاخب وفستان جريء.. حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

رسوم تنمية موارد الدولة.. 5% زيادة في أسعار أجهزة التليفون المحمول

AdvertisementS

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

«الوزراء»: اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

بعد تجاوز الـ 6 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تي شيرت وحذاء غريب.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة

طريقة عمل ورقة اللحمة خطوة بخطوة.. فيديو

مسجد بـ 16 فناء .. قصة إنشاء الجامع الكبير في تنزانيا