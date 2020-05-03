انخفاض جديد.. نيويورك تسجل 280 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت نيويورك اليوم الأحد، 280 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفياتها، كان من ضمنهم 29 حالة من دور المسنين.

كما سجلت الولاية الأمريكية 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال كومو إن الاتجاه العام جيد على الرغم من أنه مؤلم للغاية، داعيا سكان نيويورك للتفكير في الدروس المستفادة بشأن تفشي الفيروس.









وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية أكثر من 300 ألف حالة، فيما وصلت الوفيات بنيويورك إلى 24648 وفاة.