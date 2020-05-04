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رئيس اتحاد الكورة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:07 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

علق المهندس عمرو الجنايني  رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرية على إحتمالية عودة الدوري المصري  قائلًا " موضوع رجوع الدوري من عدمه قرار حكومي بحت بنسبة 100% وفيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم وضعنا ضوابط معينة وفقًا لاحتياطات عالمية بالاضافة للمحلية التي نراها أيضًا.


مشيرًا أن الاتحاد  عقد إجتماعًا موسعًا مع لجنة المسابقات والطاقم الطبي  وقمنا في ضوء الاحتياطات  العالمية الموضوعه طبقًا لمنظمة الصحة وقمنا بوضع تصور متكامل يجعلنا ذو جاهزية في حال قررت الحكومة عودة النشاط الكروي نكون جاهزين  وتابع قائلًا " إحنا بنحاول نكون جاهزين لو قالوا إرجعوا نضغط على الزرار ونرجع ".


وأضاف عمرو الجنايني في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث ", أن النموذج الذي وضعه  الاتحاد دقيق جدًا وخاضع لتعليمات  الصحة العالمية  كاشفًا أن  قرار عودة النشاط الكروي لن يكون  بالدوري المصري لكن سيبدأ بفترة إعداد  للاعبين خاصة أنهم  لم يقوموا  بتدربيباتهم منذ فترة طويلة مشيرًا أنه يتمنى أن يكون القرار سريعًا لان إتحاد الكرة لديه التزمات دولية أخرى وليس فقط الدوري المصري .


وكشف الجنايني أن النموذج الذي أعده الاتحاد  لعودة النشاط الكروي  وينتظر قرار الحكومية يطالب بوجود فترة استعداد مسبقة تتراوح مابين ثلاثة أسابيع إلى شهر كفترة إعداد قبل العودة للتدريبات والنشاط الكروي ".


وحول السيناريوهات المحتملة التي حددها النموذج المقترح من الاتحاد قال "  قبل السيناريو خلينا نقر أن عودة الدوري المصري بالشكل السابق أمر صعب لانه يتطلب سفر وإعدادات لم تعد متماشية مع ظروف كورورنا الانية ولا إتجاه الدولة لحد الحركة وبالتالي فغن مشروعنا  يحدد ذلك في ثلاثة أماكن في مدن محددة قد تكون القاهرة في جزء ومجموعة أخرى في الاسكندرية  وجزء أخر في السويس وهي المدن التي تتوفر فيها ملاعب كبيرة وفنادق مشيرًا أننا اقترحنا أن تكون أماكن مغلقة في شبه معسكر مغلق لا تسمح بالدخول والخروج تحسبًا لاي إصابة قد ترد من الخارج ".

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