شاهد.. أول رد فعل من أحمد العوضي بعد خبر زواجه من ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة من مسلسل "الاختيار"، بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز بساعات.









نالت الصورة إعجاب متابعي الفنان أحمد العوضي ، ومن أبرز التعليقات التي تلقاها "ما انت بتضحك اهو"، "قتلت العساكر ليه"، "الله يسعدك انت وياسمينا"، "الف مبروك يانجم".









وكان الفنان أحمد العوضي غير حالة ارتباطه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى متزوج ثم حذفها.









ويعرض حاليا مسلسل "الاختيار"، ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.









ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.









وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.









ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.









ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.











