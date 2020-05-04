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رياضة

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:12 ص
كهربا وجروس
كهربا وجروس
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حسن العمدة
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض خلال إحدي المعسكرات.

وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا تعدي على جروس بضربه بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب من القلعة البيضاء".
 
وأضاف: "لماذا يعاتبون نادي الزمالك على رحيل كهربا وهو الذى هرب من النادي، مثل النقاز الذى هرب أيضًا".

وتوج جروس مع نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الافريقية علي حساب نهضه بركان .

وقرر اتحاد الكرة المصري بتعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا فى الملاعب المصرية .
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