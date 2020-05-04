مرتضى منصور: لست مسئولا عن هروب كهربا والنقاز.. فيديو

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كهربا والنقاز هربا من القلعة البيضاء، مؤكدا عدم مسئوليته عن هروبهما إطلاقا.





وقال مرتضي منصور، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع، وحصل على زيادة عن مستحقاته تقدر بـ 250 ألف دولار".

وأضاف "لا يوجد حاليا ما يسمى ابن النادي، نحن فى زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".



