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رياضة

مرتضى منصور: لست مسئولا عن هروب كهربا والنقاز.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:14 ص
كهربا وحمدي النقاز
كهربا وحمدي النقاز
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حسن العمدة
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كهربا والنقاز هربا من القلعة البيضاء، مؤكدا عدم مسئوليته عن هروبهما إطلاقا.

وقال مرتضي منصور، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع، وحصل على زيادة عن مستحقاته تقدر بـ 250 ألف دولار".
 
وأضاف "لا يوجد حاليا ما يسمى ابن النادي، نحن فى زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".

يذكر أن حمدي النقاز فاز مؤخرا بقضيته ضد الزمالك، وحكمت الفيفا بتغريم القلعة البيضاء مليونا و300 ألف دولار لصالحه. 


وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمير الماضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.
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