مستشفي بنها الجامعى: سلبية 10 مسحات بين الأطقم الطبية

أعلنت مستشفيات جامعة بنها سلبية 10 مسحات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطقم الطبية والمرضى مقابل إيجابية حالة واحدة .

فيما شهد المستشفى تدريبا عمليًا لتمريض مبنى الباطنة بالمستشفى على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي بمستشفى بنها الجامعي أن التدريب شمل غسيل الأيدي وارتداء الواقيات الشخصية وتنظيف وتطهير البيئة حفاظًا على مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية.

فيما واصل المستشفى حملة مكبرة للتطهير والتعقيم في إطار المتابعة المستمرة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من إدارة مستشفيات جامعة بنها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد جرى تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بالكامل والاستقبال والطوارئ.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني نائب مدير المستشفى للشئون العلاجية إنه في إطار الاتصال والمتابعة المستمرة من إدارة مستشفيات جامعة بنها على سلامة الأطقم الطبية المصابة بالفيروس والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل فجميع الحالات المحجوزة هناك حالتهم الصحية مستقرة ومستجيبة للعلاج.

وأكد الدخاخني أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى حيث جرى إعلان عددا من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقا للمعايير العالمية.