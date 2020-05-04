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توك شو

أحمد موسى: صلاة الجمعة والجماعات هترجع ومش هتتعلق مدى الحياة

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:52 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من يصلي في جماعات فوق أسطح المنازل في مناطق كثيرة، كما يوجد إفطار جماعي في أماكن كثيرة أخرى، مؤكدا أن هذا مستمر منذ أول رمضان، وهو ما يخلف إصابة أسر بأكملها.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، «الجمعة والجماعات هترجع ومش هتغلق مدى الحياة».


وعرض موسى، فيديو بث مباشر لأول صلاة تراويح في شهر رمضان الحالي من مسجد عمرو عبد العاص.


وتابع أحمد موسى "إذا اتخذت الدولة قرار بعودة فتح المساجد لابد من اتخاذ ضوابط لحماية المصلين".

وكانت وزيرة الصحة والسكان أمس، الأحد، أعلنت ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا إلى 6465، 429 إجمالي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر إنفوجراف، إحصائيات انتشار فيروس كورونا كالآتي:


الحالات الجديدة:  272


الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 2041

عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 1562


إجمالي الوفيات: 429


إجمالي أعداد المصابين: 6465
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