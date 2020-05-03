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أحمد موسى: شهداء القوات المسلحة يضحون بحياتهم من أجل الحفاظ على الوطن

الأحد 03/مايو/2020 - 11:21 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
بدأ الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حلقته بأغنية "الله أكبر باسم"، وذلك بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.


وهنأ أحمد موسى، المصريين بذكرى حلول العاشر من رمضان، قائلًا "كل عام وأنتم بخير اليوم، ذكري تاريخ مجيد".


وأضاف أحمد موسى "شهداء القوات المسلحة يضحون بحياتهم من أجل الحفاظ على الوطن".


ويحتفل المصريون اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، والتي انتصرت فيها مصر، على العدو الإسرائيلي، واستعادت القوات المسلحة أرض «الفيروز»، وتم تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، والتي صنعها الإسرائيليون عن أنفسهم، تحت أقدام خير أجناد الأرض.
 

ورغم مرور كل تلك السنوات إلا أن الحديث عن نصر أكتوبر لم ولن ينتهي، وفي السطور التالية نرصد «اعترافات» قادة إسرائيل بالهزيمة التي يحاولون طمسها الآن، لنذكرهم بـ«عار» هزيمتهم من خير أجناد الأرض، ونذكُر الأجيال الحالية التي لم تعاصر الحرب كيف استطاع جيلًا سبقهم من المصريين أن يحققوا النصر ويستعيدوا أرضهم بالصبر والإيمان والعزيمة .
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