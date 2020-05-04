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رياضة

وزير الرياضة الإيطالي يعلق على عودة الدوري من جديد

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قام فينتشيزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، بتوضيح بعض الضوابط حول عودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

الوباء تسبب في توقف كرة القدم منذ شهر مارس الماضي، بسبب ضربه العديد من البلدان على مستوى العالم، خاصة في أوروبا أحد أكثر المتضررين منه.

الحكومة الإيطالية منحت الأندية الإذن من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات، ولكن يظل استئناف مسابقة الدوري مرهونًا بالعديد من الأمور والإجراءات الصحية.

وزير الرياضة، قال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد، أن الأندية ستكون قادرة على التدرب بشكل منفرد أو مجموعات صغيرة غدًا الإثنين.

وأوضح سبادافورا في بيانه:"أقرأ بعض الأشياء الغريبة بخصوص عودة النشاط، الأندية لن تتدرب بشكل جماعي مرة أخرى قبل 18 مايو ولا يوجد أي حديث عن استئناف الدوري بشكل رسمي".

وأضاف:" هل يعود الدوري الإيطالي الآن؟ هذا مستحيل، الآن اعذروني فهناك بعض الرياضات الأخرى التي نريد الحديث عنها مثل السباحة وغيرها، فهي أيضًا أنشطة يجب عودتها في أقرب وقت ممكن".
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