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رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة استئناف الدوري المصري.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:00 ص
شعار الدوري العام
شعار الدوري العام
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عادل نصار

رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على سؤال:"هل سيتم استئناف الدوري المصري لكرة القدم من جديد أم لن يحدث هذا الأمر بسبب فيروس كورونا؟".

 

وقال الجنايني، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أم بي سي مصر": "عملنا لجنة مسابقات مع لجنة طبية وننتظر ما ستقوله الفيفا ومنظمة الصحة العالمية، لو هيقولوا دوس يلا على الذر هندوس وهيرجع الدوري والعكس".


وعن الفائز في حالة عدم استكمال بطولة الدوري العام، رد :"بدأنا المسابقة بشروط معينة ولازم نكملها وهناك سياريوهات كثيرة جدا والأيام القادمة هيبان كل شي ودي أول مرة تيجي كورونا ووضع غريب لكل دول العالم".


وتابع أن :"الاتحاد الإفريقي لكرة بعت جواب لنا ليعرف ما سنفعل في حالة عودة البطولات ومش عارفين نرد نقول أيه وفي الفترة المقبلة هنشوف هنعمل أيه".

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