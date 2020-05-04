AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:40 ص
اختبارات كورونا
اختبارات كورونا
Advertisements
عزة عاطف
كشفت صورة نشرت لأول مرة يظهر فيها طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) من خلال اختبار جديد عن طريق أخذ "مسحة من الأنف" بواسطة إدخال أنبوب طوله 10 سم.

ويمكن أن يلتقط الاختبار وجود الفيروس مبكرًا حتى ولو لم تظهر على الشخص أية أعراض، مما يمكن الأطباء من عزل المصاب قبل أن يتسبب في نشر العدوى.

اختبار الدم

كما صمم العلماء في الجيش الأمريكي اختبارًا آخر جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد، يمكنه التفوق على اختبار مسحة الأنف وغيرها من الاختبارات السابقة.

ويأمل منسقو المشروع أن يتمكن الاختبار من الكشف عن وجود الفيروس في وقت مبكر بعد 24 ساعة مباشرة من الإصابة وفقًا لصحيفة الجارديان.

علاوة على قدرة الاختبار في اكتشاف الإصابة فيروس كورونا قبل أن تظهر أعراضه على الأشخاص، وقبل عدة أيام من اعتبار المصاب قادرًا على نشر الفيروس إلى الآخرين، وقبل 4 أيام تقريبًا من قدرة الاختبارات الحالية على اكتشافه.

وقد ظهر الاختبار من مشروع أعدته وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا) التابعة للجيش الأمريكي بهدف التشخيص السريع للتسمم الجرثومي أو الحرب الكيميائية سابقًا.

لكن أعيد استخدامه على عجل منذ اندلعت الجائحة ومن المتوقع طرح الاختبار الجديد للموافقة على الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في غضون أسبوع.

وقال البروفيسور «ستيوارت سيلفون» الذي يقوده فريق البحث داخل مستشفى جبل سيناء في نيويورك: "إن الهدف من البحث هو التطوير والتحقق من اختبار تشخيصي يكشف استجابة مبكرة في الدم لكورونا".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا.. جهاز اختبار يكشف عن فيروس كورونا خلال 5 دقائق

8 سلالات لفيروس كورونا تنتشر حول العالم.. من الأكثر ضررا؟

8 سلالات لـ فيروس كورونا تنتشر حول العالم.. أصحاب السمنة ونقص الوزن الأكثر عرضة للمرض.. تعرف على السارس وأعراضه الخفية

خليك في البيت هذا الشخص ناقل للعدوى لفيروس كورونا بدون أعراض

علامتان بالأنف تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا

د. دنيا شعير تكتب: متى تنتهي جائحة كورونا.. غاز أم فيروس ؟ (2)

ترشيحاتنا

خاص| محمد رمضان في كمين شرطة بصحبة زوجته.. شاهد

أحمد العوضي يثير الجدل بزواجه

بعد تحولها جنسيا.. شاهد ابنة هشام سليم في الطفولة

متحدث القوات المسلحة: مستعدون لجميع سيناريوهات كورونا

حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية من هذا الفيلم

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور