أول مصاب بالشلل يتسلق قمة إيفرست من خلال سلالم منزله





تتمثل المبادرة في تسلقه 89.056 ألف درجة سلم كـ محاكاة لتسلق قمة جبل إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8،848 مترًا، وذلك من خلال تسلق درجات السلم في 2783 رحلة صعودًا وهبوطًا.





وبالفعل نجح «إد جاكسون» في مبادرته رغم تعرض لاعب الرجبي المحترف البالغ من العمر 30 عامًا، لحادث أليم منذ سنوات، حيث ضرب رأسه في قاع حمام السباحة، مما سبب له كسور متعددة في فقرات عموده الفقري.





أصبح جاكسون أول مصاب بالشلل الرباعي يصعد جبل إيفرست من خلال سلالم منزله التي يصل طولها 42195 مترًا (138.435 قدمًا)، أي ما يعادل 26.21 ميلًا رأسيًا أو ماراثونًا كاملًا، داخل منزله المكون من طابقين.









صعد جاكسون ونزل درجه أكثر من 3500 مرة، ليكمل التحدي بعد ظهر أمس خلال سبعة أيام ونصف فقط وفقًا لصحيفة مترو.





الصعوبات التي واجهها





بدأ أليكس التحدي في 24 أبريل، وقضى 12 ساعة في اليوم كتسلق الجبال، وقد خلع حذائه عند حوالي منتصف الطريق ليكمل حافي القدمين، بسبب آلام التشنجات في الكعب والتهاب الأوتار.





وذلك نتيجة لخلل التوتر العضلي وهو أحد أعراض مرض باركنسون الذي يسبب تقلصات العضلات المتكررة وغير الطوعية.





بث جاكسون الحدث (لايف) على صفحته على، وأطلق عليه «تحدي الـ10 مليون متر»، بهدف جمع مليون جنيه إسترليني لإيجاد علاج.













خلال تواجد سكان العالم في فترات التجوال والحظر الكامل بسبب تفشي كورونا، أثبت لاعب رجبي محترف سابق أنه مع وجود الإرادة لا مكان للمستحيل، في مبادرة قوية بهدف جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية العلاجية.