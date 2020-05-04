AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أول مصاب بالشلل يتسلق قمة إيفرست من خلال سلالم منزله

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:32 ص
مصاب بالشلل يتسلق
مصاب بالشلل يتسلق كورونا
Advertisements
عزة عاطف
خلال تواجد سكان العالم في فترات التجوال والحظر الكامل بسبب تفشي كورونا، أثبت لاعب رجبي محترف سابق أنه مع وجود الإرادة لا مكان للمستحيل، في مبادرة قوية بهدف جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية العلاجية.

تتمثل المبادرة في تسلقه 89.056 ألف درجة سلم كـ محاكاة لتسلق قمة جبل إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8،848 مترًا، وذلك من خلال تسلق درجات السلم في 2783 رحلة صعودًا وهبوطًا.

وبالفعل نجح «إد جاكسون» في مبادرته رغم تعرض لاعب الرجبي المحترف البالغ من العمر 30 عامًا، لحادث أليم منذ سنوات، حيث ضرب رأسه في قاع حمام السباحة، مما سبب له كسور متعددة في فقرات عموده الفقري.

 أصبح جاكسون أول مصاب بالشلل الرباعي يصعد جبل إيفرست من خلال سلالم منزله التي يصل طولها 42195 مترًا (138.435 قدمًا)، أي ما يعادل 26.21 ميلًا رأسيًا أو ماراثونًا كاملًا، داخل منزله المكون من طابقين.


صعد جاكسون ونزل درجه أكثر من 3500 مرة، ليكمل التحدي بعد ظهر أمس خلال سبعة أيام ونصف فقط وفقًا لصحيفة مترو.

الصعوبات التي واجهها

بدأ أليكس التحدي في 24 أبريل، وقضى 12 ساعة في اليوم كتسلق الجبال، وقد خلع حذائه عند حوالي منتصف الطريق ليكمل حافي القدمين، بسبب آلام التشنجات في الكعب والتهاب الأوتار.

وذلك نتيجة لخلل التوتر العضلي وهو أحد أعراض مرض باركنسون الذي يسبب تقلصات العضلات المتكررة وغير الطوعية.

بث جاكسون الحدث (لايف) على صفحته على، وأطلق عليه «تحدي الـ10 مليون متر»، بهدف جمع مليون جنيه إسترليني لإيجاد علاج.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول سيدة سعودية تبلغ قمة جبل في المملكة.. فيديو

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

كورونا يضرب أعلى جبل في العالم..تفاصيل

رياضي سابق مصاب بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. ياسمين عبدالعزيز تعلن زواجها رسميا من العوضي .. وصور هشام سليم مع ابنته المتحولة جنسيا

بعد إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز.. قصة حب فاشلة كانت سببا في نجاح العوضي

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مصاب بالشلل يتسلق قمة إيفرست من خلال سلالم منزله

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى