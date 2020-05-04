نادية الجندى تنشر فيديو من مشاهدها مع نبيلة عبيد.. فيديو

نال الفيديو تفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

ابدعتوا ربنا يحفظكم ويطول بعمركم

نجمة الجماهير فعلا





للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتان الكبيرتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة"









تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.