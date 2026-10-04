أطباء السودان: مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة في هجمات بمسيّرات

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وامرأة، وإصابة آخرين، جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عددا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

وقالت الشبكة، في بيان، إن الهجمات استهدفت أحياء التومات والملكية والمعاصر بمدينة الدلنج، متهمةً قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجمات.

وأضافت أن القصف أسفر عن سقوط الضحايا المدنيين، بينهم طفل وامرأة، إلى جانب وقوع إصابات بين سكان المناطق المستهدفة.

وأدانت شبكة أطباء السودان استهداف الأحياء السكنية، داعيةً إلى حماية المدنيين ووقف الهجمات التي تطال المناطق المأهولة بالسكان.

وتشهد ولاية جنوب كردفان مواجهات متواصلة ضمن الحرب الدائرة في السودان، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من مناطق الولاية.