علقة كهربا لجروس وورطة الأهلي.. 8 تصريحات نارية جديدة لـ مرتضى منصور

فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك العديد من المفاجآت خلال مداخلته الهاتفية

ببرنامج " البريمو " الذى يذاع عبر قناة " تن " التلفزيونية.







وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي متورطا في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه.

وأضاف "كهربا لاعب الأهلي، تعدى على السويسري كريستيان

جروس، المدير الفني السابق للزمالك، خلال أحد المعسكرا .. كهربا ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب".

وقال مرتضى منصور إن كريستيان جروس تحدث مع فايلر

المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.

وتابع: "لماذا يعاتبون الزمالك على رحيل كهربا، وهو الذي هرب من النادي، مثل النقاز، رغم حصولهما على مستحقاتهما".

وأكد مرتضى منصور أنه لا يوجد حاليا من يسمى (ابن

النادي)، نحن في زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".

وعن الدوري الممتاز أكد مرتضى منصور أنه من الصعب عودة الدوري في ظل تفشي فيروس كورونا.. كرة القدم عبارة عن احتكاك، وهذا أمر لا يجوز في الوقت الحالي".

وأضاف : "لدينا لاعبون محترفون في تونس والمغرب، فكيف يعودون في الفترة المقبلة، وهم يعلمون أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضون ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "نحتاج

إلى فترة إعداد شهر بجانب شهر آخر للمباريات الودية، ومتبقي نصف الدوري، فكيف نعود؟".