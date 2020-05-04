رسميًا.. تأجيل معرض إكسبو دبي إلى عام 2021

أعلنت حكومة دبي اليوم الاثنين، رسميًا عن تأجيل معرض إكسبو دبي 2020، لمدة عام.





ووفقًا للحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.





ومع الحصول على الغالبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.





جدير بالذكر أنه لا يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ إلا بنسبة الثلثين -أغلبية أصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض- على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من اتفاقية باريس لعام 1928، بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية.





ومؤخرًا، كشف المكتب الدولي للمعارض عن تلقيه طلبًا رسميًا من حكومة الإمارات العربية المتحدة بتأجيل إكسبو دبي 2020 إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.





ويأتي طلب حكومة الإمارات العربية المتحدة عقب اجتماع للجنة التوجيهية لإكسبو 2020 دبي في 30 مارس 2020، حيث استعرضت اللجنة التوجيهية بقلق بالغ الأثر الكبير لانتشار Covid-19 حول الصحة العامة والاجتماعية والاقتصادية العالمية.





وكان من المفترض أن يقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 بمشاركة 192 بلدًا وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية.





وكان من المقرر لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عامًا.