AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رسميًا.. تأجيل معرض إكسبو دبي إلى عام 2021

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:17 ص
معرض إكسبو دبي
معرض إكسبو دبي
Advertisements
وكالات

أعلنت حكومة دبي اليوم الاثنين، رسميًا عن تأجيل معرض إكسبو دبي 2020، لمدة عام.


ووفقًا للحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.


ومع الحصول على الغالبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.


جدير بالذكر أنه لا يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ إلا بنسبة الثلثين -أغلبية أصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض- على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من اتفاقية باريس لعام 1928، بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية.


ومؤخرًا، كشف المكتب الدولي للمعارض عن تلقيه طلبًا رسميًا من حكومة الإمارات العربية المتحدة بتأجيل إكسبو دبي 2020 إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.


ويأتي طلب حكومة الإمارات العربية المتحدة عقب اجتماع للجنة التوجيهية لإكسبو 2020 دبي في 30 مارس 2020، حيث استعرضت اللجنة التوجيهية بقلق بالغ الأثر الكبير لانتشار Covid-19 حول الصحة العامة والاجتماعية والاقتصادية العالمية.


وكان من المفترض أن يقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 بمشاركة 192 بلدًا وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية.


وكان من المقرر لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوق السفر العربي: 1.4 مليون زائر إضافي خلال معرض إكسبو 2020 دبي

الإمارات تتجه لتأجيل أضخم حدث عالمي على أراضيها بسبب كورونا

لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي توصي بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام

اتجاه لتأجيل معرض إكسبو 2020 "دبي" للعام المقبل بسبب كورونا

الإمارات تقترح تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لأكتوبر 2021 بسبب كورونا

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب التداعيات الاقتصادية لـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء لـ "صدى البلد": التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في أسرع وقت

تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020

أعراضه تشبه كورونا.. ظهور مرض خطير يصيب الأطفال| تفاصيل

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي.. صورة جديدة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية

جروها وقتلوها ثم أخفوها.. جثة امرأة تكشف جريمة 4 نساء

إعفاء أسطوانات الغاز وتذاكر النقل والسكك الحديد من زيادات رسوم التنمية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزز صحة القلب ويقوي المناعة.. فوائد تناول حليب جوز الهند

حكاية أكلة.. الكوسة تتغير من تاجر يسعى للرزق إلى رمز للمحسوبية

من جناح شهر العسل إلى الزنزانة.. القبض على عروسين بسبب خرق الحجر الصحي