الحلقة 10 من مسلسل سكر زيادة.. نادية الجندي ونبيلة عبيد تقعان في غرام صبري فواز

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل سكر زيادة، إعجاب عصمت " نادية الجندي " وكريمة " نبيلة عبيد " وجميلة " هالة فاخر" بالدكتور لؤي الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز.





ويأتي لؤي إلى الفيلا من اجل إجراء كشف طبي على فوزية "سميحة ايوب" التي شعرت بالتعب نتيجة لارتفاع ضغط الدم ، ولكن عصمت وكريمة وجميلة يقعن في غرامه.



