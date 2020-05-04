الحلقة 10 من مسلسل سكر زيادة.. نادية الجندي ونبيلة عبيد تقعان في غرام صبري فواز

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل سكر زيادة، إعجاب عصمت " نادية الجندي " وكريمة " نبيلة عبيد " وجميلة " هالة فاخر" بالدكتور لؤي الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز.
ويأتي لؤي إلى الفيلا من اجل إجراء كشف طبي على فوزية "سميحة ايوب" التي شعرت بالتعب نتيجة لارتفاع ضغط الدم ، ولكن عصمت وكريمة وجميلة يقعن في غرامه.
ويحاول لؤي ايقاعهن في فخه للاستحواذ على الفيلا باقناع كل واحدة منهن بأن تقوم بتوكيله لبيع نصيبها في الفيلا لتحصل على اموالها وتذهب للعيش معه، الا ان فوزية تستمع لمكالمات كريمة وعصمت وجميلة مع لؤي وتحذرهن منه.