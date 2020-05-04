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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 25 طنا من المستلزمات الطبية لصالح هيئة الشراء الموحد

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم (الاثنين) الشحنة الثانية من المستلزمات والمهمات الطبية التي تقوم بتوفيرها "الهيئة المصرية للشراء الموحد" ضمن خطة الدولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره وتوفير الحماية للأطقم الطبية في المستشفيات.

وقال بيان صادر عن "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية" ان الشحنة الثانية، التي حملتها طائرة لشركة "مصر للطيران" في رحلة خاصة، يتحمل تكلفتها مجموعة شركات "أبناء حسن علام" وقام بترتيبها وتمويلها مجموعة شركات «السويدي إليكتريك» وتتكون من مستلزمات ومهمات طبية موزعة على (2.767 صندوق)، بحجم كلي (211 مترا مكعبا)، ووزن كلي (24.5 طن)، وبذلك يصل إجمالي ما وفرته الهيئة خلال الشهر الماضي أكثر من أربعين طنًا من المستلزمات الطبية بعد إضافة الشحنة الأولى التي تحملتها منفردة مجموعة شركات «السويدي إليكتريك».

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، ان الهيئة اهتمت بتوفير الإحتياجات الضرورية من المستلزمات والمهمات الطبية التي يوجد بها نقص في السوق المحلي، فنظمت جهود عدد من الشركات الوطنية الكبرى الراغبة في دعم جهود الدولة، ووجهت هذه الجهود لسد الفجوة في هذه الإحتياجات الضرورية التي لا يسهل إستيرادها نتيجة القرارات التي إتخذتها أغلب الدول بحظر تصديرها للخارج بعد إجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لأغلب دول العالم.

وأضاف أن الهيئة توصلت لآليات تسمح لها بتوفير هذه المهمات رغم صعوبات إستيرادها عالميًا، بل ونجحت في توفير هذه المستلزمات دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء بمساعدة الشركات الوطنية مثل «السويدي إليكتريك» و«أبناء حسن علام»".

يذكر أن “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية” المنشأة بالقانون رقم 151 لسنة 2019، تعمل على تطوير المنظومة الصحية، حيث تختص، دون غيرها، بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، كما تتولى طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
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