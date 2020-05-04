رامز جلال ليس السبب.. اتحاد المحامين العرب يدعو لمقاطعة mbc

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن عرض قناة mbc لمسلسلات مشبوهة تهدف للتطبيع مع الكيان الصهيوني.





وجاء نص البيان : في الـوقت الـذي تمـر فيه المنطقة العربية والقضية الفلسطينية ، تحديدًا بتهديدات من قِبل الكيان الصهيوني بضمّ الضفة الغربية وغور الأردن إلى الكيان الصهيون، وإيمانًا من اتحاد المحامين العرب بحق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه العربية المحتلة، وحقه فــي إقـامــة دولته الـمستقـلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، فإن الاتحاد إذ يـديــن ويـشجـب ما تـقـوم به قناة mbc من دور مشبوه يهدف إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب من خلال عرض القناة لمسلسلي: "مخرج 7 " و" أم هارون "، داعيةً من خلالهما إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ومتجاهلة في الوقت نفسه بجميع قرارات القمم العـربية السابـقة، والتي منها قمة الظهران عام 2018، وقمة تونس 2004، وقمة الأردن 2001، والمبادرة العربية للسـلام عام 2002 وجميع قرارات القمة العربية السابقة.





وأكدت الامانة العامة للاتحاد، على أن هذا النوع من الأعمال الفنية المشبوهـة إنما تهدف إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، بالإضافة إلى تـشـويه نضال الـشعـب الفلـسطـيني الصامد علي أراضـيـه.



