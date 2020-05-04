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أخبار البلد

من أجل أوروبا وأسواق العالم..أوبر ايتس تعلق أعمالها بمصر والشرق الأوسط

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

اعلن المتحدث باسم اوبر ايتس بانه تم اتخاذ قرار بايقاف خدمة تطبيق أوبر إيتس في الشرق الأوسط.

 وقال فى تصريحات صحفية اليوم سيسمح لنا هذا القرار بتركيز الجهود والموارد في أسواق أوبر إيتس الأخرى حول العالم  ونتطلع قُدمًا للاستمرار بالتزامنا بالنمو والاستثمار في منصة أوبر للتنقل في الشرق الأوسط“

 واشار الى انه تم اتخاذ هذه القرارات استنادًا على فحص دقيق لمقاييس الأعمال في السوق التنافسي لخدمات توصيل الطعام مضيفا : يسمح لنا هذا القرار بإعادة توجيه الموارد إلى أسواق أخرى في أوروبا وحول العالم، حيث تنمو أوبر إيتس بسرعة كبيرة.

 وقال : من أهم أولوياتنا الآن الحد من الأثر الناجم عن هذا القرار على الموظفين الأعزاء والمطاعم المشاركة في الخدمة وشركاء التوصيل وعملائنا الكرام الذين يدعموننا باستمرار.

 

واختتم تصريحاته : سنظل ملتزمين بخدمة المدن حول الشرق الأوسط من خلال التنقل عبر تطبيق أوبر، حيث سنواصل إطلاق منتجات وخدمات جديدة مثل دعم تنقل القطاع الطبي، للمساعدة في دعم مجتمعاتنا خلال هذا الوقت العصيب.

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