أوبر تدعم القطاع الطبي برحلات ووجبات مجانية في مواجهة كورونا بالشراكة مع أكسا

أعلنت اليوم شركتا أوبر وأوبر إيتس، بالتعاون مع شركة أكسا مصر، عن التزامها بتقديم ٢٠ ألف رحلة ووجبة مجانية للعاملين بالأطقم الطبية التي تتصدر الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يأتي هذا الالتزام في أعقاب التعاون الوثيق الذي تم مع وزارة الصحة والسكان لتخفيف الأعباء عن كاهل الأطقم الطبية في ٤ من مستشفيات العزل في القاهرة والإسكندرية.





يأتي هذا الالتزام ضمن تعهد الشركة بمساعدة العاملين في القطاع الصحي حول العالم والذين يحتاجون إلى خدمات نقل ضرورية، وأيضًا في محاولة من الشركة لدعم السلطات الحكومية والمدن التي تعمل على محاربة فيروس كورونا المستجد.





وفي إطار هذا التعهد العالمي، تلتزم أوبر في مصر كأول مبادرة بتقديم رحلات مجانية بقيمة ٨٠ جنيه للرحلة الواحدة، لتساعد أفراد الفرق الطبية على الانتقال من وإلى المستشفيات، ودعم تنقلات أسرهم. كذلك أبدت أوبر إيتس التزامها بتقديم وجبات مجانية بقيمة ١٠٠ جنيه للوجبة الواحدة.





وعلّق أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر: "يحتم علينا واجبنا تجاه المجتمع أن نمد له يد العون، وخاصةً لمساعدة العاملين في القطاع الصحي الذين يعملون على مدار الساعة لمحاربة فيروس كورونا المستجد. وقد رحبت وزارة الصحة والسكان بهذا التعاون، وبالشراكة مع أكسا مصر، تمكنّا من تخفيف الأعباء عن الطاقم الطبي.





وأضاف فخور بإطلاق هذا البرنامج التعاوني وسوف نعمل على ابتكار حلول ووسائل لتحقيق التكاتف بين مختلف القطاعات كي نتحد لدعم مصر في هذا الوقت الحرج."





وقال أحمد يسري، مدير عام أوبر إيتس في مصر: "إن اتحاد أوبر وأوبر إيتس معًا في هذا العمل العظيم يأتي لتحقيق تأثير أعمق من أجل دعم القطاع الطبي الذي يواجه فيروس كورونا المستجد بصورة مباشرة. و كمرحلة أولى، سنعمل على تقديم وجبات للأطباء خلال أيامهم المزدحمة في مستشفيات العزل أو عند عودتهم إلى المنزل بعد نوبات عمل طويلة."