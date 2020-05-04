عمرو غلاب: قانون البنك المركزي ضروري لاستكمال الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم مناقشة مشروع قانون البنك المركزي باستفاضة كبيرة داخل اللجنة من أجل الخروج بقانون متوازن ويلبي تطلعات الدولة المصرية.





جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي.





ووجه غلاب، الشكر لمحافظ البنك المركزي على هذا التشريع الذي طال انتظاره لما له من تأثير إيجابي في الدفع بالقطاع المصرفي إلى الأمام.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على أهمية قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في الوقت الحالي حيث أنه يعمل على استكمال حلقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت تؤتي ثمارها.