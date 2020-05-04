دعاء الصائم قبل الإفطار للزوجة .. احرص عليه في رمضان

دعاء الصائم قبل الإفطار للزوجة ..هناك كثير من الأدعية التي يمكن الدعاء بها قبل الإفطار للزوجة في رمضان، وفي ذلك يقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «إنَّ الدُّعاءَ هو العِبادة»، كما حث – سبحانه وتعالى- عباده على التوسل والتضرع والابتهال إليه بالدعاء ومنه دعاء الصائم قبل الافطار للزوجة، قال – تعالى-: «إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».





دعاء الصائم قبل الإفطارن للزوجة .. و على المسلم أن يتحري الدعاء في رمضان ويحرص عليه؛ فالدعاء في رمضان يجمع فضيلتين عظيمتين، وهما: فضل الزمان، وحال الصيام؛ فشهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء؛ فدعوة الصائم قبل إفطاره لا ترد بإذن الله - تعالى-، فقد روى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم – يقول: "للصَّائمِ عِندَ إفطارِهِ دَعوةٌ مُستجابةٌ"؛ فَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمرٍو إذا أفطرَ دعا أَهْلَهُ وولدَهُ ودعا.









«اللهُمَّ أطل في عمر زوجتي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحتني السعادة يومًا، فامنحها السعادة دهرًا، يارب قد فتحت لي باب الحب فافتح لها أبواب رحمتك».





« اللهُم اجعل زوجتي من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك، واتباع سنة نبيك محمد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبها، وطهر قلبها، اللهُمَ جمِلني في نظرها، وجملها في نظري، اللهُمَ لا تفرق بيني وبينها، اللهُم احفظها لي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام».





«ربِي زدها تقربًا إليك، واجعل الصدق في حديثها وسدِد خُطاها فيما تحب وترضى، اللهُمَّ تجاوز عن سيئاتها، واجعل السعادة تصيبها، واجعل الحزن والهم يخطئ طريقها، وأبعد عنه كل ما يكدر صفوها».





« اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجتي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، وتُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلّك، اللهُمَّ ارزقني ودها وحبها، وارزقها ودي وحبي».





«ربِي إنك تعلم أن زوجتي حبيبي وقرة عيني، فاحفظها لي وبارك في عمرها وزدني حبًا لها، يا رب إن كانت تشكو وجعًا وحزنًا فكن لها عونًا، وخفف عنها مصائب الحياة، وإن كانت تشعر بالفرح والسرور فزدها سعادةً وسرورًا».









دعاء الصائم قبل الإفطار للزوجة





«اللهُم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجتي، وترزقها الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق لها ميسّرًا حلالًا طيبًا، وأن تجعل تعبها من أجلنا في ميزان حسناتها، ربي إني أحببتها ولا أرى للدنيا جمالًا دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منها، وتجعلها بجواري سنواتٍ لا تُعد، بحُبٍ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ».





«اللهم اجعل الخير في طريقها، وأبعد عنه كل شر، اللهُم ربي، إني أسألك لي ولزوجي من الخير كله؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهُمَ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني في كل طرفة عين فرجًا ومخرجًا من كل ضيق، ووفقها لما تحب وترضى، واصرف عنها كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين».





« اللهم بارك في عمرها، وألبسها ثوب العافية، واشفِها من كل مرض وضيق، اللهُم اجمعني بزوجي في الفردوس الأعلى، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُم ارزق زوجتي فرحًا وعفوًا، وأمنًا وإيمانًا مع كل طرفة عين، وكل خفقة قلب».





« أسألك بلطفك الخفي وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعلني سكنًا لزوجتي، وتجعلها سكنًا لي، اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبر زوجتي علي، وصبرني عليها، وانزع الشيطان مما بيننا».





« اللهُمَّ يا مؤلف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجتي على محبتك وطاعتك، اللهُم اجعلني نورًا بين عينَي زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبها وارزقها حبي، وارزقنا حب وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَ اجعلني نورًا بين عينيها، اللهُم اعصم قلبها عن المعاصي».





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دعاء الصائم قبل الإفطار للزوجة





«اللهُمَ وفق بيني وبين زوجتي، واجمع بيننا على خير، اللهُمَ اجعلني قُرّة عين لزوجتي، واجعلها اللهُمَّ قُرة عين لي، وأسعدنا مع بعضنا، واجمع بيننا على خير، اللهُمَ اجعلني لزوجتي كما تحب، واجعلها لي كما أحب، واجعلنا لك كما تُحب، وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تُحب».





«اللهُمَّ اهدني واهدِ زوجتي، واجعلنا من أهل بيت صالحين، اللهُمَّ اجعل حبي في قلب زوجتي، اللهُمَّ جملني في عينها، واجعلها سكنًا لي واجعلني سكنًا لها، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».





«اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدها معي بقربها في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».





«اللهُمَّ يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربي، اجعل نقمة زوجتي وسخطها علي بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، اللهُمَ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجة غنية بدينها وأخلاقها وجمالها، فتسعدني ويفرح قلبي، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ارزقني بزوجة صالحة، وذرية صالحة تقر بهم العيون».





« يا رب، يا حي، يا قيوم، أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترزقني زوجة تخافك يا أرحم الراحمين، وأسألك من خيرك أكثر مما أستحق، اللهُمَّ عظمني في قلبها، واجعلني ماء عينيها، ودم قلبها، ودفء حياتها، وأسعدها ولا تشقها معي يا أرحم الراحمين».









«اللهُمَّ إني استودعتك قلب زوجتي وبصرها، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهما لي بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهُمَّ أسعدها معي وأسعدني بقربها في الدنيا وفي الآخرة، أسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رحيم يا كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».













« اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمـل».





«اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي».





«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».





« اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ».





« اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا».





«اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واحفظنا من النفاق والرياء، اللهم تقبل منا، وطهّر قلوبنا من الإثم والمعاصى يارب العالمين».









ورد في القرآن الكريم مجموعة من الأدعية القرآنية التي يُمكن الدعاء بها خلال شهر رمضان، ومنها الآتي:





(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).





(رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).





(رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ).





(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).





(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).





(رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).





(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).





(رَبِّ اشرَح لي صَدري وَيَسِّر لي أَمري وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني يَفقَهوا قَولي).





(رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ).





(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).





(رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ).





(رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ).





(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

آداب الدعاء إن للدعاء العديد من الآداب، فيما يأتي ذكرٌ لبعضها:

توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وامتلاء قلب الداعي بالتوحيد، فمن شروط إجابة الدعاء؛ استجابة العبد لله تعالى بطاعته، وترك معصيته.

الإخلاص في التوجه إلى الله تعالى في الدعاء، فالدعاء عبادةٌ يُشترط الإخلاص لقبولها.

سؤال الله سبحانه بأسمائه الحسنى.

استهلال الدعاء بالثناء على الله بما هو أهلٌ له، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.

استقبال القبلة، ورفع الدين، حيث يكون باطن الكف متجهًا إلى السماء، وهي صفة الطالب الفقير المتذلل إلى الله الذي ينتظر عطاءه.

حضور القلب، واستيقان الإجابة.

اللحاح في السؤال والإكثار منه، وسؤال الله ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة.

وعدم تعجل الإجابة، والجزم في الدعاء.

الخشوع إلى الله تعالى، والخضوع إليه، والرغبة والرهبة منه.

تكرار الدعاء ثلاث مراتٍ.

تحري طيب المأكل والمشرب.

عدم الجهر في الدعاء، والحرص على إخفائه.

استحباب الطهارة للدعاء.

استحباب تحرّي أوقات الإجابة؛ كالثلث الأخير من الليل، ودُبر الصلوات الخمس، وغيرها.



