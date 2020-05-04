اليمن يسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل لـ 12

أعلن اليمن اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا إن اليمن سجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 شخصا.





وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من كارثة إنسانية محتملة في اليمن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت المنظمة إن فيروس كورونا من المحتمل أن يؤثر على أكثر من نصف شعب اليمن، ووأوضحت أنها طرحت العديد من السيناريوهات المسندة بالبيانات على السلطات المحلية، منذ الإعلان عن الجائحة، وأن هناك احتمالية لتأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان.





وأضافت أنه بعد 5 سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين، كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة في المقابل إلى أن وباء كورونا تسبب في إرهاق بعض أكثر النظم الصحية تقدمًا وتطورًا في العالم.