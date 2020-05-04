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محافظات

صحة السويس: إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس،  ظهور ٣ حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين من المقيمين بالمحافظة.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن الحالات محجوزة بمستشفى الحميات هم الحالة ( ب.ع ) والحالة ( ا.م ) والحالة ( اه . م ) ومحجوزة بمستشفى الصدر وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل.

وأشارت مديرية الصحة،  أنه جارى استكمال الاجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات و متابعه المخالطين وكانت الحالات السابقة قد شعرت بأعراض مشابهة لأعراض فيروس الكورونا وتوجهت على الفور الى مستشفى الحميات ومستشفى الصدر وتم حجزهم واخذ المسحات وارسالها للمعامل المركزية.

و اكدت مديريه الصحه على اهميه الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى .
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