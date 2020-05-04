صحة السويس: إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، ظهور ٣ حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين من المقيمين بالمحافظة.





وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن الحالات محجوزة بمستشفى الحميات هم الحالة ( ب.ع ) والحالة ( ا.م ) والحالة ( اه . م ) ومحجوزة بمستشفى الصدر وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل.





وأشارت مديرية الصحة، أنه جارى استكمال الاجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات و متابعه المخالطين وكانت الحالات السابقة قد شعرت بأعراض مشابهة لأعراض فيروس الكورونا وتوجهت على الفور الى مستشفى الحميات ومستشفى الصدر وتم حجزهم واخذ المسحات وارسالها للمعامل المركزية.



