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مرأة

لعلاج سوء الهضم والحموضة .. احرصي على تناول هذه التوابل

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:22 م
لعلاج سوء الهضم والحموضة
لعلاج سوء الهضم والحموضة ..احرص على تناول هذه التوابل
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الاشخاص من سوء الهضم واضطرابات المعدة والحموضة خلال شهر رمضان .

وتوجد بعض الحيل البسيطة التى تساعد فى علاج سوء الهضم واضطرابات المعدة والحموضة دون عناء وفى نفس الوقت مذاقها شهى.

ومن بين اشهر الحيل التى تساعد فى علاج سوء الهضم واضطرابات المعدة والحموضة هى اضافة القرفة للحوم والمشروبات والحلويات.

وذكر موقع "food.ndtv" أن القرفة تعمل كمضاد طبيعي للحموضة  في المعدة ويمكنها تهدئة المعدة عن طريق تحسين الهضم والامتصاص. 

اشرب شاي القرفة لعلاج الالتهابات في الجهاز الهضمي،و هي قوة من العناصر الغذائية ومحملة بخصائص صحية مفيدة.

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