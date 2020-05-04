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رياضة

تعرف على الفروع الـ١٥ لسلسلة أندية City Club

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلنت شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروعها الأضخم بإنشاء ١٥ فرعا من سلسلة أندية City Club التي ستقام في ١٥ مدينة مختلفة من محافظات الجمهورية، في إطار توجه الشركة نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية وإنشاء أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة.

ومن المنتظر البدء في شهر أكتوبر المقبل في إطلاق أول ٥ أندية وافتتاحها بشكل رسمي، على أن يتم تباعا افتتاح باقي الأندية الخمسة عشر حتى أكتوبر من عام ٢٠٢٢.

وتضم خريطة سلسلة أندية City Club المدن التالية:

شبين الكوم
العاشر من رمضان
طنطا
العبور 
الزقازيق 
كفر الشيخ
بنها
أسيوط
أسوان الجديدة
بني سويف
دمياط 
سوهاج
دمنهور 
المنيا 
السويس
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