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رياضة

لقطع الطريق على الأهلي والزمالك .. سموحة يبحث عن عرض خليجي لـ حسام حسن

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:01 م
حسام الحارتي
يبحث مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، عن عرض عربى لحسام حسن مهاجم الفريق بأحد فرق دوريات السعودية أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

وتصارع مسئولو الأهلي والزمالك مؤخرا من أجل التعاقد مع حسام حسن صانع العاب نادي صموحة من أجل تدعيم هجوم الفريقين ولكن تراجع قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، عن التعاقد مع حسام حسن خلال الفترة الحالية لعدم ثبوت رؤية واضحة من أجل لإستئناف الدوري من جديد .

ويحاول وكلاء اللاعبين في الوقت الحالي في توفير عرض خليجي مناسب لمهاجم سموحة" حسام حسن "، وتسويقه بشكل جيد للتحقيق مكاسب مادية لنادي سموحة.

ومن ناحية أخرى يتابع حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لنادي سموحة كافة التدريبات اليومية للاعبين من أجل الاستعداد لعودة النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة القادمة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقفف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية .

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