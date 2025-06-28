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خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران «هش»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: نتنياهو ليس مهتما بحياة المحتجزين.. ولست متفائلا بحدوث هدنة في غزة

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

قال دينيس جاف خبير في الشؤون الاستراتيجية، إنّه ليس متفائلا بخصوص الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس والفلسطينيين، مشيرًا، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مهتم بشيء واحد فقط وهو السيطرة على المستوى السياسي داخل إسرائيل والسيطرة على الشرق الأوسط والسيطرة على إيران.

وأضاف، في حواره ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «للأسف، هناك الكثير مما يفعله نتنياهو يتسبب –بشكل بديهي- في وفاة عشرات الآلاف من الناس في غزة، والآن تم قتل العديد من المدنيين في إيران». 

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، نتنياهو يستخدم الأسرى الموجودين في غزة كعذر للقصف والحصول على دعم سياسي، وبالنسبة إلى إيران، فإنه يتحدث عن التهديد الإيراني، ومن خلال توسيع التهديد من قبل حماس ضد إسرائيل بشكل متعمد، فقد تمكن من زيادة نفوذه السياسي، ورغم أن الإسرائيليين ما يهتمون بحياة المحتجزين، إلا أن نتنياهو ليس مهتما بحياة الناس، وهو ما جعلني متشائما حيال حديث الرئيس ترامب ونتنياهو عن وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل».

دينيس جاف إسرائيل وحماس والفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي أمل الحناوي غزة

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