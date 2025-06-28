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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آصف ملحم: تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران باتجاه دول الخليج كان يجب أن يكون من الخطوط الحمراء

إيران
إيران
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث، إنّ تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران باتجاه دول الخليج العربي –عندما قصفت إيران القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد- كان يجب أن يكون من الخطوط الحمراء، مشيرًا، إلى أنه صرح من قبل أنه سيكون خطأ كبيرا من إيران أن تقصف إحدى القواعد الأمريكية الموجودة في تلك المنطقة.

وأضاف، في تصريحات برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جميع الدول استنكرت العدوان الإسرائيلي على إيران، ولكن حدث تحول عندما استهدفت إيران القاعدة الأمريكية في العيديد تحول التضامن إلى إدانة. 

وتابع: "إذا كانت إيران روسيا نسقت مع روسيا بشأن هذا الضرب، فإنه سيكون رسالة مباشرة لأمريكا من روسيا بأنها لن تترك إيران وحيدة في هذه الحرب، ولكن إذا لم تكن إيران نسقت الضربة مع روسيا، فأعتقد أن الخاسر الوحيد من هذه الحرب سيكون إيران، وقد تكون هذه الهدنة مجرد خديعة من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران وإعطاء استراحة لإسرائيل بعدما كان هناك مشكلة حقيقية في إسرائيل جراء الصواريخ الباليسيتية الإيرانية التي استهدفتها، وبالتالي بعد تجدد المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية وتقديم صواريخ باتريوت جديدة لإسرائيل وما شابه ذلك، فإننا قد نكون أمام جولة جديدة من الصراع".

آصف ملحم الصراع بين إسرائيل وإيران الخطوط الحمراء

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