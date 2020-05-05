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رياضة

مبلغ ضخم.. وكيل باهر المحمدي يحسم الجدل بشأن انضمامه لـ الأهلي أو الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:59 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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ياسمين تيسير
كشف محمد شيحه وكيل أعمال باهر المحمدي نجم فريق الاسماعيلي عن امكانية انضمام اللاعب لـ الاهلي او الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل تألقه مع الفريق.


وأكد محمد شيحة في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن عقد اللاعب مع الاسماعيلي يتبقي به 3 مواسم مقبلة، مشددا على انه من الصعب على الاهلي او الزمالك ضمه في ظل امكانية وصول المقابل المادي لضمه لـ 200 مليون جنيه.


وأضاف شيحه أن اللاعب متألق ويلعب في مركز الظهير الايمن والايسر، مشددا على ان أحمد فتحي نجم الاهلي السابق انضم لـ بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه لـ 3 مواسم على الرغم من وصول سنه لـ 35 عاما.


وأضاف أن باهر المحمدي يستحق اضعاف ذلك المبلغ خاصة وانه صغير السن " يبلغ 24 عاما" و مازال امامه من 10 لـ 12 عاما في الملاعب.


واختتم مؤكدا ان المحمدي اقرب للاحتراف في الخارج عن الانضمام لأحد قطبي الكرة المصرية في ظل عدم قدرتهما على ضمه بهذا المبلغ الضخم.
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